Klimaneutralität auf hoher See: Forscher aus Graz entwickeln Konzepte

Die Seeschifffahrt soll in rund 25 Jahren klimaneutral sein. Die International Maritime Organization IMO hat sich dieses ehrgeizige Ziel gesetzt. Da jedoch umweltfreundliche Kraftstoffe für den Schiffsbetrieb und die erforderlichen Motoren in naher Zukunft noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar sein werden, wird die Abscheidung von Kohlendioxid aus den Abgasen an Bord der Schiffe als wesentlicher Bestandteil betrachtet. Damit sollen die angestrebten Klimaziele erreicht werden. Aus diesem Grund haben Forscher der TU Graz und des COMET K1 Zentrums LEC (Large Engines Competence Center) im Rahmen des Forschungsprojekts „CCS on Ships“ die Machbarkeit aktueller CO₂-Abscheidetechnologien für verschiedene Schiffstypen untersucht.

Untersuchung der TU Graz

Für die Untersuchung griff das Team auf eine am LEC entwickelte Software zurück. Diese simuliert komplexe Energiesysteme und ermöglicht die Optimierung von Energie- und Massenströmen. „Wir haben bewertet, welche Konsequenzen die Abscheidung von Kohlendioxid aus dem Abgasstrom eines Schiffes hat: Je nach Abscheidetechnologie fallen unterschiedlich hohe Investitionskosten an, hinzu kommt der zusätzliche Energieverbrauch in Form von Strom, Prozesswärme oder beidem“, erläuterte Andreas Wimmer vom Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme der TU Graz.

Großer Platzbedarf

Alle Abscheidetechnologien haben gemeinsam, dass sie einen erheblichen Platzbedarf für die CO₂-Speicherung aufweisen, da bei der Verbrennung von Diesel im Verhältnis zur Masse etwa dreimal so viel Kohlendioxid erzeugt wird. Großvolumige Speicher wirken sich allerdings negativ auf die Transportkapazität aus. „Allein aus diesem Grund ist eine vollständige CO₂-Abscheidung aus dem Abgasstrom unrealistisch. Zudem steigt der Energieaufwand überproportional an, wenn man die Abscheideraten in die Höhe treibt“, erklärte Wimmer.

Umsetzung muss viele Faktoren berücksichtigen

Wie viel Kohlendioxid an Bord der Schiffe letztendlich abgeschieden werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Schiffstyp. LNG-Tanker bieten beispielsweise durch die bereits vorhandene Infrastruktur zum Kühlen und Speichern von verflüssigten Gasen bessere Voraussetzungen als Containerschiffe oder Stückgutfrachter. Zudem wirken sich zukünftige Kraftstoffpreise, Frachtraten und CO₂-Steuern darauf aus, wie viel Ladevolumen Reedereien für die CO₂-Zwischenlagerung opfern möchten. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Routenplanung, die sicherstellt, dass die Schiffe das Kohlendioxid in entsprechend ausgestatteten Häfen entladen können, bevor die Speicher an Bord voll sind. Für erste Nachrüstungen zur Installation der Technologie hält Andreas Wimmer Abscheideraten von etwa 30 Prozent für sinnvoll.

Klimaschonende Übergangslösung

Es ist jedoch in jedem Fall entscheidend, die Technologie bis zur Marktreife weiterzuentwickeln. Sie fungiert als Übergangslösung für mehrere Jahrzehnte, da die bestehenden Schiffsflotten mit Nachrüstungen weiterhin betrieben werden können. „Zum anderen werden wir die Technologie langfristig brauchen, um zukünftige, mit kohlenstoffhaltigen E-Fuels angetriebene Schiffe klimaschonend zu betreiben“, sagte Andreas Wimmer abschließend.