Rücktritte beim VSV: Rauchenwald und Schwab verlassen Vorstand

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 21:09 / ©VSV/Krammer

Für den VSV läuft es derzeit sportlich wie auch organisatorisch alles andere als optimal. Der Verein befindet sich aktuell auf dem vorletzten Platz in der Tabelle der österreichischen Eishockeyliga. Zusätzlich kursieren Gerüchte, dass der Club mit erheblichen internen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, darunter auch finanzielle Engpässe. Der Verein hat deshalb von der Stadt Villach mehr finanzielle Unterstützung gefordert. Auch machten Spekulationen über den möglichen Rücktritt einiger Vorstandsmitglieder die Runde. Medienberichten zufolge haben sich diese Gerüchte nun bestätigt.

Rauchenwald und Schwab treten aus VSV Vorstand zurück

Sowohl Gerald Rauchenwald als auch Andreas Schwab treten aus dem aktuellen Vorstand des VSV zurück, was eine Strukturänderung im Verein zur Folge hat. Rauchenwald, der bisher als Vorstandssprecher auch den Sportbereich verantwortete, und Schwab, der für die Finanzen zuständig war, geben ihre Ämter aus privaten Gründen ab. Beide haben über die Jahre viel in den Verein investiert und möchten ihn jetzt in andere Hände übergeben. Trotz der aktuellen Herausforderungen wird betont, dass der Verein schuldenfrei ist.

Rückkehr von Herbert Hohenberger

Laut Medienberichten wird der VSV-Geschäftsführer künftig die finanziellen Agenden übernehmen, während ein neuer Sportdirektor für die sportlichen Impulse sorgen soll. In diesem Zusammenhang kehrt die VSV-Legende Herbert Hohenberger in den Verein zurück und soll bereits nächste Woche offiziell vorgestellt werden. Schwab und Rauchenwald ziehen sich zwar aus dem Vorstand zurück, planen aber weiterhin, dem Verein in beratender Funktion als Mitglieder des Beirats, gemeinsam mit Thomas Pfeifer und Martin Zankl, zur Seite zu stehen.