Kein Heimsieg für die Kärntner Rotjacken: HCB siegt mit 7:2 über KAC

Nach dem 3:2-OT-Sieg in Salzburg kehren heute, am 23. Oktober, bei den Kärntner Rotjacken ihre zwei Stürmer, Mathias From und Simeon Schwingers, zurück. Dies bedeutet, dass der KAC heute mit zwölf Stürmern ins Spiel ziehen und somit in den vier Blöcken insgesamt drei neue Kombinationen bieten konnte. Jan Muršak, Raphael Herburger und Fabian Hochegger mussten aufgrund von Verletzungen weiterhin vom Spiel fehlen.

Anpfiff um 19.15 Uhr

Bereits in der siebten Minute machte Starschütze Daniel Obersteiner einen Satz auf das Tor, der jedoch von HCB-Goalie Sam Harvey aufgehalten wurde. KAC-Hockeyspieler Matt Fraser gelingt es jedoch, den Rebound über die Linie zu schieben. Doch nur eine Minute später kontern die Schützen des HCB mit ihrem eigenen Treffer und bringen den Stand auf ein ausgeglichenes 1:1. Knapp sechs Sekunden vor Ende des ersten Spieldrittels trifft Simon Bourque von den Südtirolern Bozen den entscheidenden Stoß und verschafft seinem Team die Möglichkeit, mit einem knappen Vorsprung von 1:2 in das zweite Spieldrittel zu gehen.

©5 Minuten Der KAC spielte heute gegen den HCB in Klagenfurt.

HCB zieht mit 1:2 in das zweite Spieldrittel

Nur 22 Minuten nach Anpfiff baut der HC Bozen seine Führung mit einem weiteren Tor aus. Starschütze Salinitri beförderte den Puck mit einem Handgelenkschuss vom rechten Faceoff-Kreis in die kurze Ecke und holte damit das dritte Tor für den HCB. Doch die Kärntner Rotjacken lassen sich ihre Chance nicht entgehen: In der 23. Spielminute holt sich Fraser den Puck und verringert den Punktestand auf 2:3. In der 35. Spielminute muss Bozen-Spieler Dahm auf die Strafbank, doch seine Auszeit verstreift ohne dem Schuss eines Tores und die Südtiroler Füchse ziehen mit einem Vorsprung von 2:3 in das letzte Spieldrittel.

Das letzte Spieldrittel mit einem Stand von 2:3

Nur 29 Sekunden nach Anpfiff der dritten Spielrunde, trifft HB Bozen ein erneutes Goal und geht mit einem Punktestand von 4:2 in die Führung. Doch nur zwei Minuten später, legen die HCB-Hockeyspieler noch einen Zahn zu. HBC-Sternchen Braden Christoffer zögert am Rush nur einen Moment, bevor er mit einem Handgelenksschuss den Puck in die linke Ecke pfeffert. Doch nur fünf Minuten nach dem fünften Goal, holen sich die Bozen ein weiteres Tor, getroffen von HCB-Player Digiacinto, und ziehen mit einem saftigen Vorsprung von 6:2 voraus. KAC-Schützen Strong und Jensen Aabo kassieren wegen eines Crosschecks und eines Beinstellens ein Time-Out und die Kärntner Rotjacken müssen mit zwei Spielern weniger am Feld kämpfen. Das lassen sich die Südtiroler Füchse nicht entgehen, denn Bozen-Spieler McClure trifft in doppelter Überzahl das siebte Goal für HCB. Verbittert kämpften die Kärntner Rotjacken in den letzten Spielminuten, jedoch ohne Erfolg und sie mussten sich mit einem Verlust von 7:2 geschlagen geben.

©5 Minuten | Die KAC-Fans sind mit der vierminütigen Strafzeit für ihren Starschützen Aabo unzufrieden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 21:59 Uhr aktualisiert