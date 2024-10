Regen hat Kärnten fest im Griff: Wolken ziehen nur langsam ab

Erst ab der Mittagszeit legt das Regenwetter in Kärnten langsam aber sicher eine Pause ein. „Im Westen klingen die Schauer nachmittags ab, in Unterkärnten regnet es noch zeitweise“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Zudem bleibt es am Donnerstag frisch! Die Temperatur steigt tagsüber kaum an und liegt zwischen 9 und 13 Grad.