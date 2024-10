Auf Regen folgt Sonnenschein: Bis zu 19 Grad am Donnerstag

Über den Niederungen des Nordens, Ostens und Südostens gibt es am Freitag regional Boden- oder Hochnebelfelder, die oft bis zum Nachmittag abtrocknen. Am beständigsten erweist sich der Nebel im Südosten sowie im Waldviertel, dort kann es ganztägig trüb bleiben. Sonst scheint recht oft die Sonne. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und elf Grad, die Nachmittagstemperaturen je nach Nebel oder Sonne zwischen zehn und 20 Grad.

Eine südliche Anströmung im Bereich der Alpen führt bereits am Samstagvormittag zu dichter Bewölkung an der Alpensüdseite. Im Donautal sowie vom Nordosten bis in den Südosten, als auch in inneralpinen Tälern halten sich teils hartnäckig Nebel- und Hochnebelfelder über den Vormittag hinweg. In den übrigen Regionen startet der Tag durchwegs sonnig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und zwölf Grad, die Tageshöchstwerte zwischen zehn und 21 Grad.