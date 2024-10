Kärntner (17) mit dem Auto unterwegs: Nahm plötzlich Rauch und Flammen wahr

Ein 17 Jahre alter Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Wagenauf der Trefflinger Straße, L 11, in Richtung Treffling, als plötzlich im Gemeindegebiet von Seeboden aus unbekannte Ursache Rauch und kleine Flammen aus dem Motorraum schlugen. „Der junge Mann lenkte das Fahrzeug in eine Ausweiche am Fahrbahnrand und ein zufällig vorbeikommender Fahrzeuglenker löschte den beginnenden Brand im Motorraum mit einem Handfeuerlöscher“, informiert die Polizei in einer Aussendung.

Höhe des Schadens noch unklar

Die Freiwillige Feuerwehr Seeboden fuhr nach der Alarmierung mit acht Personen zum Brandort, führte noch eine Wärmemessung durch und klemmte die Batterie ab. Personen wurden nicht verletzt – die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.