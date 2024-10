Auto kommt von Straße ab: Baum verhindert schlimmeres

Am 23. Oktober 2024, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 82-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis Rottweil gemeinsam mit seiner Gattin (71-jährige deutsche Staatsangehörige) mit seinem PKW auf der Martinsbruckerstraße bergwärts in Richtung Nauders. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der PKW auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve im Gemeindegebiet von Nauders ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte in weiterer Folge in das angrenzende Waldstück ab.Nachdem sich das Fahrzeug überschlagen hatte, verhinderte ein Baum den weiteren Absturz auf die unterhalb verlaufende Bundesstraße. Ein zufällig nachkommender Fahrzeuglenker, bemerkte das abgestürzte Fahrzeug und setzte die Rettungskette in Gang.

Beide Personen konnten befreit werden

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, konnten die beiden im Fahrzeug befindlichen Personen bereits durch mehrere Ersthelfer aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. In weiterer Folge wurde der abgestürzte PKW von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Nauders gesichert und anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die beiden Insassen wurden von den Rettungskräften und dem ebenfalls alarmierten Notarzt erstversorgt und zur weiteren Untersuchung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Scoul (CH) gebracht.

Straße war zwei Stunden gesperrt

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Fahrzeugbergung, war die Martinsbruckerstraße für ca. zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Aufgrund des starken Pendlerverkehrs kam es zu einer Staubildung von rund einem Kilometer in beide Fahrtrichtungen. Im Einsatz standen neben zwei Polizeistreifen die freiwillige Feuerwehr Nauders mit vier Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen, sowie zwei Beamte des Schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden.