Lkw fuhr zu weit rechts und touchierte Pannenfahrzeug: Verletzte

Aufgrund eines technischen Defektes mussten zwei rumänische Staatsbürger, 53 und 57 Jahre alt, am 23. Oktober 2024 gegen 17 Uhr ihren Kastenwagen auf Höhe Gemeindegebiet Weibern am Pannenstreifen der A8 Innkreisautobahn Richtung Wels abstellen. Dort warteten die beiden Rumänen im Wagen auf den Abschleppdienst. Der Kleintransporter befand sich äußerst rechts am Pannenstreifen und war durch die Warnblinkanlage und ein Pannendreieck abgesichert. Zur selben Zeit war in diesem Bereich ein 44-jähriger türkischer Staatsbürger mit seinem Sattelzug unterwegs. Laut eigenen Angaben habe dieser aufgrund des Wetters und des großen Verkehrsaufkommens den am Pannenstreifen abgestellten Kastenwagen übersehen und sei auch ein bisschen zu weit rechts abgekommen. Dadurch touchierte er den Kastenwagen. Die beiden Rumänen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Wels gebracht.