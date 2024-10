Causa Lena Schilling: Verfahren geht in die nächste Runde

Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der Grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling und dem Ehepaar Bohrn Mena geht in die nächste Runde. Im Fokus stehen Aussagen, die Schilling getätigt haben soll, und die das Ehepaar als „tatsachenwidrig“, „ehrenbeleidigend“ und „kreditschädigend“ bezeichnet. Das Bezirksgericht Innere Stadt in Wien beginnt heute mit der Beweisaufnahme. Schilling bestreitet, die inkriminierten Behauptungen öffentlich verbreitet zu haben. Konkret geht es um Vorwürfe, Sebastian Bohrn Mena sei seiner Frau gegenüber gewalttätig gewesen, was zu einer Fehlgeburt geführt haben soll. Außerdem wird von Schilling vorgeworfen, das Ehepaar hätte sich an einer von ihnen gegründeten gemeinnützigen Stiftung bereichert.

Einigungsverfahren gescheitert

Bereits im Juni hatte Richterin Andrea Zlöbl auf eine gütliche Einigung gedrängt, die jedoch nicht zustande kam. Schillings Anwältin, Maria Windhager, bestätigte, dass ein Einigungsverfahren von der Gegenseite abgelehnt wurde. Auch spätere Vergleichsangebote hätten zu keiner Einigung geführt.

Verfahrensplan wird festgelegt

Im heutigen Verhandlungstermin sollen die Parteien angehört und Beweisanträge besprochen werden. Es wird erwartet, dass das Gericht den weiteren Fahrplan für das Verfahren festlegt, nachdem über die Anträge entschieden wurde. Ob Lena Schilling persönlich erscheinen wird, war vorerst unklar.