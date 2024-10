„Ruhe in Frieden, Musti“: Verstorbener Rekrut wird jetzt verabschiedet

Ein tragischer Vorfall hat sich in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ereignet, ein Rekrut ist dabei verstorben. Nun wird sich von ihm verabschiedet.

Ein folgenschwerer Schuss hat das Leben eines 21-jährigen Rekruten in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau (Kärnten) beendet. Er ist aus der Waffe eines Wachsoldaten angeschossen worden und wenig später im Krankenhaus verstorben. Wie sich der Vorfall zugetragen hat, ist derzeit noch unklar, ein Mann wurde jedenfalls vorläufig festgenommen. Eine Obduktion soll nun noch weitere Fragen klären. Für den Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.

Jetzt wird von Verstorbenem Abschied genommen

„Ruhe in Frieden, Musti.“ Mit diesen Worten hat sich gestern bereits ein Rekrut von seinem Kameraden, der auf tragische Weise in der Türk-Kaserne verstorben ist, in sozialen Medien verabschiedet. Am heutigen Donnerstag, 24. Oktober um 10 Uhr, findet in der Türkischen Moschee in Spittal an der Drau (Liesersteggasse 18) eine Zeremonie statt, bei der Abschied vom verstorbenen Rekruten genommen wird.

„Lasst uns gemeinsam beten und Abschied nehmen“

„Morgen nehmen wir Abschied von unserem Bruder Mustafa Pinarci„, steht dazu auf Facebook geschrieben. Und weiter: „Lasst uns gemeinsam beten und Abschied nehmen von unserem Mustafa, der uns viel bedeutet hat. Eure Anwesenheit ist uns eine große Unterstützung.“