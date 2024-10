Spielstraße in Gries sorgt bei einigen Grazern für Empörung

Die Spielstraße in der Prankergasse findet einmal im Monat statt. „Es gibt viel auszuprobieren: Bälle, Stelzen, Schnüre, Seile, Gummis, Malsachen und Tische, Straßenkreiden, Bausteine, Matten, Rollen, Diabolos, Brettspiele, Tücher, Fahrräder, Rutschautos, Dreiräder, Einräder, Handpuppen, Kostüme und vieles mehr. Professionelle Partner der Grazer Spielmobile, Pädagogen und Künstler begleiten die Spielstraße in der Kaiserfeldgasse. Kinder und Familien sind dazu eingeladen, den öffentlichen Raum neu zu entdecken und spielerisch zu nutzen“, so heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung. Die temporäre Spielstraße soll Kinder zum ursprünglichen, freien und kreativen Spiel anregen, betont das Amt für Jugend und Familie.

Standortwahl der Spielstraße wird kritisiert

Was jedoch einigen Grazern sauer aufstoßen lässt, ist die Wahl des Standortes für des Kinder- und Familienangebots. Kritisiert wird dabei, dass sich in der Prankergasse ein Laufhaus sowie eine Destillerie befinden und deshalb in Frage gestellt wird, ob denn die Gasse als adäquate Örtlichkeit für die Veranstaltung zu werten ist, die ja Kinder und Familien ansprechen soll. Wir haben für euch beim Amt für Jugend und Familie nachgefragt, warum es eben die Prankergasse ist, die als Standort für die Spielstraße gewählt wurde und ob es bislang Beschwerden bezüglich der Lage gab.

Warum die Prankergasse?

„Die Prankergasse wurde aufgrund einer sozialräumlichen Analyse ausgewählt. Diese Analyse ergab, dass Familien und vor allem Kinder aufgrund der dichten Besiedelung in der Umgebung der Prankergasse wenige Freiflächen zum Spielen zur Verfügung haben. Den speziellen Straßenabschnitt haben wir aufgrund der verkehrstechnischen Begebenheiten – ruhige Verkehrssituation; wenige Parkplätze, die gesperrt werden müssen und damit den Bürger:innen nicht zur Verfügung stehen; … – ausgewählt“, heißt es vom Grazer Amt für Jugend und Familie auf Anfrage von 5 Minuten. Und weiter: „Das Angebot der Spielstraße soll vor allem in der Gegend ansässigen Familien eine Möglichkeit zum Spielen im Freien bieten. Für diese Familien ist diese Nachbarschaft alltäglich und die Betriebe gehören für sie zum Stadtbild.“

So äußert sich das Amt zur Standort-Kritik

Beschwerden oder Kritik soll es bisher noch keine gegeben haben. „Das Angebot wurde bisher immer positiv wahrgenommen, sowohl von ansässigen Familien als auch von Familien, die aus anderen Stadtteilen gezielt zur Spielstraße kommen“, berichtet das Amt für Jugend und Familie. Zusätzlich wird betont, „dass der Straßenabschnitt vor dem Laufhaus nicht für die Spielstraße genutzt wird – die Spielstraße befindet sich zwischen der Idlhofgasse und der Kindermanngasse – und auch die Destillerie führt keinerlei Verkaufstätigkeiten hin zur Prankergasse durch“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 07:32 Uhr aktualisiert