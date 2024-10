Bis zu zwei Stunden länger: Zugfahrt in den Herbstferien mit Umwegen

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 07:39 / ©5 Minuten

Wer in den Herbstferien mit der Bahn verreisen möchte, muss sich heuer auf Umwege und Verzögerungen einstellen. Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn ist die Strecke über das deutsche Eck vom 25. Oktober bis zum 4. November gesperrt. Dies betrifft vor allem den Fernverkehr der ÖBB. Zwischen Wien und Bregenz wird zwischen Salzburg und Wörgl ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, während Züge von Wien nach München über Passau umgeleitet werden. Salzburg wird in dieser Zeit nicht angefahren, und auch auf der Strecke zwischen Wien und Zürich gibt es Umleitungen.

Verzögerungen bei Sitzplatzreservierungen

Zusätzliche Probleme gibt es bei der Reservierung von Sitzplätzen. Aufgrund der Hochwasserschäden in Niederösterreich musste die Planung neu aufgesetzt werden, was zu Verzögerungen geführt hat. Eine Lösung wird bis zum Beginn der Sperre erwartet, und die ÖBB will Reisende über Push-Nachrichten und E-Mails informieren. Sollte jemand seine Reise nicht antreten wollen, zeigen sich die ÖBB kulant bei Umbuchungen und Stornierungen.

Westbahn und Autofahrer betroffen

Auch die Westbahn ist von der Sperre am deutschen Eck betroffen. Zwischen Salzburg und Innsbruck sowie München werden Busse eingesetzt, während zwischen Wien und Salzburg die Züge wie gewohnt im Halbstundentakt verkehren. Auch Autofahrer müssen Geduld mitbringen, da der Arlbergtunnel wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist und auf der Brennerautobahn bei der Luegbrücke eine Großbaustelle den Verkehr beeinträchtigt.