Später in Pension: „Wird auch Vorteile bringen“

Bereits in den 1990er-Jahren wurde aufgrund einer Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs beschlossen, dass das Pensionsantrittsalter von Frauen an jenes der Männer angeglichen werden soll. Nach knapp 30 Jahren Vorlaufzeit, ist es seit 1. Jänner 2024 auch tatsächlich so, bis 2033 sollen dann auch die ersten Frauen mit 65 in Pension gehen. Das Antrittsalter wird dabei schrittweise immer um ein halbes Jahr angehoben.

Staffelung des Pensionsantrittsalters bei Frauen: Geboren bis 31. Dezember 1963 mit 60 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1964 mit 60,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1964 mit 61 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1965 mit 61,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1965 mit 62 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1966 mit 62,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1966 mit 63 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1967 mit 63,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1967 mit 64 Jahren

Geboren zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1968 mit 64,5 Jahren

Geboren zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1968 mit 65 Jahren

Wann Frauen in Österreich in Pension gehen dürfen

Aktuell dürfen Frauen mit 61 Jahren in Pension gehen, schon ab Jänner sieht das aber anders aus. Jene Österreicherinnen, die zwischen dem 1. Jänner und dem 30. Juni 1965 geboren wurden, dürfen dann erst mit 61,5 in den Ruhestand. Ab 1. Juli geht das Spiel dann weiter, dann dürfen Frauen erst mit 62 Jahren in Pension. Kurz und knapp: All jene Frauen, die vor dem 31. Dezember 1963 geboren wurden, haben noch mit 60 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand dürfen, all jene Österreicherinnen, die nach dem 31. Dezember 1968 geboren sind, dürfen erst mit 65 Jahren.

Anhebung des Pensionsantrittsalters von Frauen sorgt für Aufregung

Das wiederum hat bei vielen 5 Minuten-Leserinnen für Aufregung gesorgt. In Facebook-Kommentaren haben sie ihrem Ärger Luft gemacht. „Da kommst dir vor wie ein Esel, dem eine Karotte vorgebunden wurde. Rennt ihr nach und erreicht sie doch nie…“, heißt es in einem Kommentar etwa. Mehr dazu in: Pensionsalter wird angehoben: „Direkt von der Arbeit in den Sarg…“

„Durch längere Beitragszahlung gibt es eine höhere Pension“

Mit einer langen Übergangsfrist sei diese Maßnahme – also das schrittweise Anheben des Frauen-Pensionsalters – bereits 1993 beschlossen worden, erklärt etwa Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec gegenüber 5 Minuten. „Es wird für Frauen auch Vorteile bringen: Durch längere Beitragszahlung gibt es eine höhere Pension“, weiß Korosec. Sie sieht die Anhebung auch als „ein wichtiges Mittel gegen Altersarmut“, das auch die Karrierechancen von Frauen „deutlich erhöht“.

„Es war 30 Jahre Zeit, sich darauf einzustellen“

Der Präsident des Pensionistenverbands Peter Kostelka ist da auf Nachfrage von 5 Minuten etwas zurückhaltender: „Es wird sich nun zeigen, wie gut der Arbeitsmarkt darauf vorbereitet ist. Es war 30 Jahre Zeit, sich darauf einzustellen.“ Was es aber dringend brauche, seien „zahlreiche Maßnahmen, die es den Frauen ermöglichen, möglichst lange gesund und motiviert im Arbeitsleben bleiben zu können und auf jene Rücksicht zu nehmen, die dies nicht mehr können“, so Kostelka.

Das halten Pensionistenvertreter von einer generellen Erhöhung

Da auch immer wieder die Rede von einer generellen Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf über 65 Jahren ist, haben wir auch dazu die Meinungen der beiden Seniorenrats-Präsidenten eingeholt. Korosec findet, dass man eher das faktische an das gesetzliche Antrittsalter erst einmal angleichen müsse: „Dieses beträgt derzeit 61,2 Jahre (Männer: 62,2 Jahre, Frauen: 60,2 Jahre).“ Dazu brauche es ein Bündel von Maßnahmen, so die Seniorenbundpräsidentin: „Altersgerechte Arbeitsplätze, Sozialpartnerschaft im Betrieb, betriebliche Gesundheitsvorsorge, finanzielle Anreize für freiwilliges, längeres Arbeiten im Alter etc.“

„Es ist also schlicht und einfach nicht notwendig…“

Kostelka wiederum erklärt, dass es einen Beschluss aller Pensionistenvereinigungen gebe, am derzeit gültigen Pensionsantrittsalter festzuhalten. Der Anteil staatlicher Aufwendungen für die Pensionen am BIP (Bruttoinlandsprodukt) würde nach einer leichten Steigerung im kommenden Jahrzehnt wieder auf das aktuelle Niveau zurückgehen, meint er mit Verweis auf langfristige Prognosen. „Es ist also schlicht und einfach nicht notwendig, das gesetzliche Pensionsantrittsalter anzuheben“, so Kostelka.

Pensionistenvertreter fordern Bonus-Erhöhung

Beide finden jedenfalls, dass längeres Arbeiten belohnt werden und auf Freiwilligkeit basieren sollte. „Die Korridorpension sollte von derzeit 65 bis 68 auf 65 bis 69 Jahre verlängert werden. Der Bonus von derzeit 5,1 Prozent sollte auch erhöht werden“, fordert Korosec. Kostelka findet ebenfalls, dass sich Arbeit in der Pension „bessere als die bestehenden Anreize verdient“ habe. „Wir vom Pensionistenverband fordern einen Steuerfreibetrag in Höhe der geleisteten Sozialversicherungsbeiträge. Das sichert die Mittel der Sozialversicherung und bringt den in der Pension Arbeitenden mehr Netto vom Brutto“, weiß Kostelka abschließend.