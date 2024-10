Feuerwehreinsatz: Auto rollt von selbst auf Eisenbahngleise

Bezirk St. Veit an der Glan

Am gestrigen Mittwochabend, 23. Oktober, wurde die Freiwillige Feuerwehr Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten) zu einem technischen Einsatz gerufen. Wie man auf Facebook erklärt, habe sich ein Fahrzeug vor Ort nach dem Parken selbstständig gemacht und sei auf die Eisenbahngleise gerollt. „Der Fahrzeugbesitzer konnte das Fahrzeug nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser misslichen Lage befreien“, so die Florianis. Daher musste die Feuerwehr zur Hilfe gerufen werden. „Nachdem keine unmittelbare Gefahr bestand, wurde ein Abschleppdienst angefordert und das Fahrzeug geborgen“, erklärt man abschließend.