Grazer FPÖ Finanzskandal: Spesenliste wird immer länger

Die Causa rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ nimmt kein Ende. Neue Vorwürfe wurden gestern laut: In einem Enthüllungsbericht der „Steirerkrone“ hieß es, der einstige FPÖ-Vizebürgermeister soll auf Kosten der Steuerzahler Winterurlaub in Salzburg gemacht haben. Auch in exklusive Weine seien hohe Summen geflossen. Dies geht laut dem Medienbericht aus einem Akt der Staatsanwaltschaft Klagenfurt hervor. Darin ersichtlich: eine Spesenliste über Skikarten, Unterkunft, teure Weine und Co. Ganze 1.850 Euro sollen die Steuerzahler in den Winterurlaub des Ex-Vizebürgermeisters „investiert“ haben. Daraufhin äußerten sich politische Parteien zu den Vorwürfen. Unter anderem wurde Transparenz über die Verwendung von Steuergeldern gefordert. Näheres dazu hier: Skiurlaub auf Kosten der Steuerzahler? FPÖ Finanzaffäre setzt sich fort.

Verfügungsmittel dürfen nicht für private Zwecke verwendet werden

Grundsätzlich verfügen Grazer Stadtregierungsmitglieder über ein Spesenkonto. „Diese Gelder dürfen bestimmte Funktionen in der Stadt ohne die sonst geltenden strengen formalen Abrechnungsvorschriften verwenden. Allerdings sind sie auf Maßnahmen beschränkt, die im gesetzlichen Aufgabenbereich dieser Funktionen liegen. Sie dürfen nicht für private Zwecke verwendet werden“, informiert Hans-Georg Windhaber, Direktor des Stadtrechnungshofes gegenüber der Kleinen Zeitung. Im Konkreten handelt es sich bei diesen Verfügungsmitteln um Steuergelder. Das Budget kann für Gastgeschenke oder dergleichen verwendet werden, nicht aber für private Investitionen wie beispielsweise ein Skiurlaub.

Welche Stellen sollen Verfügungsmittel erhalten?

Laut den NEOS soll derzeit eruiert werden, wer überhaupt Anspruch auf diese Verfügungsmittel haben soll: „Aus dem Rathaus hieß es im Oktober letzten Jahres, dass die Präsidialabteilung eine entsprechende Richtlinie erarbeiten werde, sobald sich im Rahmen des Prozesses ‚Kommunales PLUS‘ klärt, welche Stellen zukünftig überhaupt Verfügungsmittel erhalten sollen. Zudem soll das Ergebnis der noch in Bearbeitung befindlichen Klubförderungsrichtlinie abgewartet werden, da die dort bestimmten Förderungszwecke als Orientierungshilfe für die künftige Regelung der Verfügungsmittel dienen könnten“, hieß es gestern in einer Presseaussendung der Pinken.

Steuergelder in Narrenkostüme

Laut Medienberichten soll die Spesenliste des Ex-Vizebürgemeisters (FPÖ) immer länger werden. Neben Hotelrechnungen, teuren Weinen, finden sich auch Rechnungen zur Bewirtung. Auch sollen laut Steirerkrone mit den Verfügungsmitteln, bei denen es sich um Steuergelder handelt, Faschingskostüme im Wert von 450 Euro gekauft worden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 08:38 Uhr aktualisiert