Villacher Innovationspreis: 2.000 Euro für kreative Ideen

Die Stadt Villach ruft zur kreativen Ideenfindung auf. Ab sofort können innovative Projekte und Vorschläge für den Villacher Innovationspreis eingereicht werden. Noch bis Ende November haben Bürger, Schulklassen, Vereine und Unternehmen die Chance, ihre Visionen vorzustellen und mit etwas Glück einen Teil des mit insgesamt 2000 Euro dotierten Preisgelds zu gewinnen. Egal ob es um Technik, Umweltschutz, Handwerk oder digitale Lösungen geht, kein Bereich ist ausgeschlossen.

Eine Bühne für kreative Köpfe

In seiner Rolle als Gewerbereferent hat Stadtrat Christian Pober diesen Förderpreis ins Leben gerufen, um klugen Köpfen eine Plattform zu bieten. „Neue Denkansätze sind überall wertvoll und wichtig“, betont Pober. Die Stadt möchte jene belohnen, die sinnvolle, umsetzbare Ideen haben, die möglicherweise die Zukunft der Stadt und ihrer Bewohner positiv beeinflussen können. „Es geht darum, neue Wege zu beschreiten und mit Kreativität Herausforderungen zu meistern,“ so Pober weiter.

Offen für alle Altersgruppen und Berufsstände

Der Wettbewerb richtet sich an wirklich alle. Schulklassen, private Erfinder, Unternehmer oder auch Vereine sind eingeladen, ihre Konzepte einzureichen. „Gerade Schulklassen sind bei uns willkommen“, sagt Pober. Er sieht in den jungen Menschen großes Potenzial und hofft besonders auf kreative Einreichungen von den Schulen und der Fachhochschule in Villach. „Die Fachhochschule in Villach ist in vielen innovativen Bereichen aktiv, und ich bin sicher, dass von dort großartige Ideen kommen werden“, so der Stadtrat. Auch in den höheren Schulen der Stadt sieht er viel Potenzial für außergewöhnliche Einreichungen.

Die Jury entscheidet

Die endgültige Aufteilung des Preisgeldes wird nach der Bewertung durch den Gewerbeausschuss festgelegt, der die eingegangenen Vorschläge gründlich prüfen wird. Spannende, umsetzbare und innovative Ideen werden dabei im Fokus stehen. Der Innovationspreis setzt somit keine Grenzen, weder in den Themenbereichen noch bei den Teilnehmenden. Kreativität, Umsetzungswillen und Innovationskraft stehen im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs, der dazu beitragen soll, Villach noch ein Stück zukunftsfähiger zu machen.

Einreichungen bis Ende November

Interessierte können ihre Projekte bis spätestens 30. November an Stadtrat Christian Pober unter der E-Mail-Adresse [email protected] einreichen. Die Chance, mit einer zündenden Idee nicht nur ein Preisgeld zu gewinnen, sondern auch einen Beitrag zur Zukunftsgestaltung zu leisten, ist also zum Greifen nah.