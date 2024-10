KLANGLICHT 2024: Farbenspektakel lässt Graz ab heute erstrahlen

KLANGLICHT 2024: Ab heute erstrahlen Installationen an verschiedenen Orten in der Grazer Innenstadt.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 09:21 / ©5 Minuten

Für die nächsten drei Abende finden sich quer durch die Grazer Innenstadt verteilt verschiedene KLANGLICHT-Installationen. Heuer begibt sich Klanglicht in die Welt der Träume. „Auf völlig unterschiedliche Weise verarbeiten nationale und internationale Künstler:innen ihre – und unsere – Traumwelten. Die vielen Kunstinstallationen werden poetisch, sanft und subtil, kraftvoll und raumgreifend, unwirklich schön und wahrhaft echt sein“, so bereits ein kleiner Vorgeschmack seitens der Veranstalter.

Drei Abende lang strahlt Graz in den schönsten Farben

Vom Joanneumsviertel bis zum Schlossberg und vielen weiteren Locations taucht die steirische Landeshauptstadt in ein buntes Meer aus Farben und Klängen. Das Programm versprich: „Drei Tage lang wird ein Kaleidoskop an Stimmungen und Fantasien offenbart – so, als würden wir träumen.“ Hier findest du das ganze Klanglicht Programm im Überblick.

©Screenshot klanglicht.buehnen-graz.com Die Karte gibt die einen Überblick über die verschiedenen KLANGLICHT-Installationen.

Die Installationen 1 EINDER / surface – Boris Acket

2 SOT GLAS – Ana Shametaj, Giuditta Vendrame

3 CONSTELLATIONS – Hartung & Trenz

4 REVERSE – Yann Nguema 05 SPEKTRUM FH Joanneum IDK

6 REM – Gudrun Barenbrock

7 FLORA – Philipp Artus

8 VISUAL PIANO – Laurenz Theinert

9 UNVEILED – OchoReSotto

10 LUMIÈRE SONORE – A.I.L.O

11 (OHNE TITEL) FRAGEN PROJEKTION – Fischli & Weiss

12 MUSEUM OF THE MOON – Luke Jerram

13 UNGEHEUER – Hartung & Trenz

14 OM – MO:YA

15 YOUNG MASTERS EXHIBITION – in Kooperation mit LUNA YOUNG MASTERS

POI PANDORAS BOX PARTY – Norbert Pfaffenbichler

POI CHOIR OF KIN – Lichenography Transformative Narratives

POI NICHT IM VORLIEGENDEN SACHVERHALT – Joseph Kosuth

POI ESTHER STOCKER & DAVID REUMÜLLER – Esther Stocker, David Reumüller