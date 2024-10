Mörtels Erbe: Simone Lugner räumt mit Gerüchten auf

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 09:23 / ©APA/FLORIAN WIESER

Nach dem Tod von Richard Lugner im August 2024 möchte Simone Lugner in seiner Villa wohnen bleiben – doch das ist nicht so einfach. Das Haus gehört der Lugner-Stiftung, und das Wohnrecht muss noch ins Grundbuch eingetragen werden. Simone erklärte gegenüber heute.at, es sei Richards Wunsch gewesen, dass sie dort lebt, doch der finanzielle Aufwand für den Erhalt des Anwesens liegt nun bei ihr. Die Villa erfordert zudem umfangreiche Instandhaltungen. Mehr dazu hier: Erbstreit um Lugner: Was bekommt Simone? Anwältin klärt auf

Unterhaltszahlungen: „Gerüchte stimmen nicht“

Simone Lugner räumt mit den Gerüchten um angebliche Unterhaltszahlungen in Höhe von 5.000 Euro auf. Diese Summen kursieren zwar, entsprechen aber nicht der Realität. „Ich weiß nicht, woher die Leute diese Zahlen nehmen“, so Simone gegenüber der Online Plattform.. Sie betont, dass sie ein sparsamer Mensch sei und versuche, die laufenden Kosten gering zu halten.

Kurze Ehe, großer Verlust

Simone Lugner und der Bauunternehmer waren 72 Tage verheiratet, bevor Richard Lugner im Alter von 91 Jahren verstarb. Seine letzte Ruhestätte wählte er bewusst auf dem Anwesen, damit Simone und er immer nah beieinander bleiben könnten.