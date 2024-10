Probeführerschein und Auto weg: Jugendlicher massiv zu schnell unterwegs

Kurz nach 20 Uhr fuhr ein 19 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer mit gemessenen 141 km/h bei erlaubten 60 km/h von Rankweil kommend in Richtung Röthis an den Beamten vorbei. Eine Anhaltung an Ort und Stelle war nicht möglich. Nach einer kurzen Nachfahrt durch die Polizisten konnten der Lenker und seine beiden Beifahrer in Röthis angehalten werden. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch wurden dem 19-Jährigen der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug vorübergehend beschlagnahmt.