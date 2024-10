Grausam: „Uralte, kranke Katze“ aus fahrendem Auto geworfen

Eine Katze (hier ein Symbolfoto) wurde in Klagenfurt auf der Rosentaler Straße in einem Sack aus einem fahrenden Auto geworfen.

Gleich auf zwei Fälle in Klagenfurt möchte der Tierschutzverein „Tierschutz aktiv Kärnten“ in einem Facebook-Posting aufmerksam machen. So wurden etwa Anfang Oktober Katzenbabys in der Landeshauptstadt ausgesetzt. Nur eines von ihnen konnte auch gesichert werden, es hat mittlerweile ein neues Zuhause gefunden, wie der Tierschutzverein gegenüber 5 Minuten erklärt. Vor kurzem habe dann jemand auf der Rosentaler Straße einen Sack aus dem fahrenden Auto geworfen, in dem sich eine „uralte, kranke Katze“ befand, erklären die Tierschützer. Eine hinterherfahrende Frau habe das bemerkt und sich der Katze angenommen.

©Tierschutz aktiv Kärnten Diese Babykatze wurde in Klagenfurt Anfang Oktober ausgesetzt.

„Wenn ihr schon nicht den normalen Weg geht…“

Aus diesem Anlass will sich der Tierschutzverein nun an „all diejenigen Menschen, die sich eines Tieres entledigen möchten“ wenden. „Wenn ihr schon nicht den normalen Weg geht, dass ihr euer Tier bei einer Organisation abgebt oder selbst einen Platz für das Tier sucht, seid bitte wenigstens so viel, dass ihr sie dort aussetzt, wo sie am schnellsten von Menschen gefunden werden kann“, so der Tierschutzverein.

„So gebt ihr dem Tier die Chance auf ein Weiterleben“

Am besten sollte man sie auch in einer Transportbox dann aussetzen, wo sie bis dorthin sicher verwahrt ist. „So gebt ihr dem Tier wenigstens die Chance auf ein Weiterleben und auf ein neues Zuhause. Im Wald, im Acker oder im tiefsten Hinterland sind sie dem Tode geweiht. Sie haben meist keine Überlebenschance und sterben elendig“, heißt es in dem Posting abschließend.

