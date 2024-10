Kärnten-Derby steht an: Begegnung verspricht ein Spektakel

Der LPSV Kärnten empfängt am Sonntag zum ersten Kärnten-Derby der Geschichte der höchsten Futsal-Liga in Österreich den Tabellenführer, Futsal Klagenfurt.

In der Sporthalle St. Martin in Villach geht es am kommenden Sonntag, 27. Oktober, heiß her, wenn das erste Kärntner Derby in der Geschichte der höchsten Futsal-Spielklasse Österreichs ansteht. Der LPSV Kärnten empfängt dabei den amtierenden Tabellenführer Futsal Klagenfurt. Die Begegnung verspricht nicht nur aufgrund der sportlichen Brisanz ein Spektakel, sondern auch wegen der regionalen Rivalität, die seit jeher die Gemüter erhitzt.

Klagenfurter haben alle, Villacher keine Punkte

In den ersten beiden Runden konnten sich die Klagenfurter jeweils souverän behaupten, auch gegen Villach will man an der Tabellenspitze bleiben. Bei den Villachern sieht es genau gegenteilig aus, in den ersten beiden Spielen konnte man nicht punkten und gerät auch langsam unter Druck. Vor heimischem Publikum hoffen die Villacher, endlich ihre ersten Zähler in der Saison einzufahren. Doch die Aufgabe gegen den Favoriten aus Klagenfurt wird alles andere als leicht. Um 17 Uhr wird der Anpfiff ertönen.

„Am Ende geht es um drei Punkte…“

„Wir gehen als Tabellenführer in das erste Kärntner Bundesligaderby, daher wissen wir welche Erwartungen herrschen. Am Ende geht es um drei Punkte und die Vorherrschaft in Futsal-Kärnten, wir wollen beides“, so Mario Tomic, Vorstandsmitglied von Futsal Klagenfurt. Auch die Villacher freuen sich schon sehr auf das erste Kärntner Bundesliga-Derby. „Das ist auf jeden Fall eines der Highlights dieser Saison und wir haben aus der zweiten Liga eine ausgezeichnete Derby-Bilanz“, weiß Stephan Brozek, Sektionsleiter des LPSV Kärnten.

Carinthia Flamengo tritt in Salzburg an

Ebenfalls am Sonntag, aber schon um 13.30 Uhr, tritt der Carinthia Flamengo FC in Salzburg gegen Inter Klessheim an. Beide Teams haben noch keine Punkte sammeln können. Carinthia Flamengo muss sich dort auf einen harten Kampf einstellen, im eigenen Revier könnte Klessheim nämlich zu einer unangenehmen Herausforderung werden.