So viele Tage müssen Frauen in der Steiermark länger arbeiten als Männer

Am 25. November ist In der Steiermark Equal Pay Day (EPD), der Tag, an dem ganztägig vollzeitbeschäftigte Männer bereits jenes Einkommen erzielt haben, für welches Frauen in Vollzeitbeschäftigung noch bis zum Jahresende arbeiten müssen.

Am 1. November ist österreichweiter Equal Pay Day (EPD), der Tag, an dem ganztägig vollzeitbeschäftigte Männer bereits jenes Einkommen erzielt haben, für welches Frauen in Vollzeitbeschäftigung noch bis zum Jahresende, also 61 Tage länger, arbeiten müssen. In Graz fällt der EPD heuer auf den 9. November, in der Steiermark auf den 25. Oktober. Damit verschiebt sich der österreichweite EPD gegenüber 2023 zwar um einen Tag nach hinten, der Grazer und der steiermarkweite EPD bleiben aber gleich.

Grazerinnen arbeiten 53 Tage gratis

Laut Daten der Statistik Austria sind die Einkommen von Frauen gegenüber jenen der Männer in der Steiermark sogar wieder leicht zurückgefallen. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass die Bruttogehälter von Frauen in der Steiermark um 10.644 Euro (22,7 Prozent) höher ausfallen müssten, damit sie aufs Jahr gerechnet gleich viel verdienen würden wie die steirischen Männer. Damit liegt die Steiermark österreichweit am viertletzten Platz. Grazerinnen arbeiten vergleichsweise „nur“ 53 Tage gratis.

Falscher Beruf oder unterschiedliche Bildung sind nicht die Gründe

Bei dieser Ungleichheit geht es nicht um ein geringeres Bildungsniveau von Frauen, denn diese haben ihre männlichen Kollegen in Sachen Bildung längst überholt. Es geht auch nicht darum, dass Frauen die „falschen“ Berufe ergreifen würden. Im Gegenteil: So hat das Momentum-Institut sogar erhoben, dass eine Lohnentwertung stattfindet, sobald der Frauenanteil in einem bestimmten Berufsfeld einen 60%igen Anteil unter den Beschäftigten erreicht.

Bringt EU-Richtlinie fairere Gehälter?

„Nach wie vor bekommen Frauen für ihre Arbeit grundsätzlich oft weniger bezahlt. Der Grund liegt in einer immer noch vorhandenen geringeren Wertschätzung von Frauen. Hier müssen wir ansetzen“, betont Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, die auf ein weiteres Problem aufmerksam macht. „Darüber hinaus reduzieren Frauen häufig ihre Arbeitszeit, weil sie die größere Verantwortung für Kinderbetreuung und Pflege und im Haushalt übernehmen, und sind in der Folge häufig von Altersarmut betroffen,“ so Kahr. Mehr Entlohnungsgerechtigkeit verspricht sich Elke Kahr von der Umsetzung einer EU-Richtlinie, derzufolge Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten ab Mitte 2026 ihre Löhne und Gehälter offenlegen müssen.

©Stadt Graz/Foto Fischer Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr.

Infostand am 8. November in Graz Das Grazer Referat Frauen & Gleichstellung wird am 8. November von 8 – 12 Uhr mit einem Infostand am Grazer Hauptplatz vertreten sein und Maßbänder mit der Aufschrift „Equal Pay ist angemessen“ verteilen. Mit dabei sein wird heuer auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft. „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ ist nämlich nicht nur ein Slogan, sondern ein Recht. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft unterstützt Frauen dabei, dieses Recht durchzusetzen, wenn sie von Entgeltdiskriminierung betroffen sind. Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr wird ab 10 Uhr an der Aktion teilnehmen.

Grüne: „Gleiche Arbeit, gleiches Geld“

Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen in der Steiermark durchschnittlich 18,5 Prozent weniger als Männer. „Das ist inakzeptabel. Gleiche Arbeit, gleiches Geld – das muss endlich Realität werden“, unterstreicht Veronika Nitsche, Frauensprecherin der steirischen Grünen. Der Weg zur Gleichstellung ist noch lang. Frauen übernehmen oft den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit, arbeiten häufiger in Teilzeit und bleiben dadurch finanziell benachteiligt. Dies erhöht langfristig das Risiko für Altersarmut, wird seitens der Gründen betont. „Es darf nicht sein, dass Frauen durch traditionelle Rollenbilder systematisch benachteiligt werden. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die Frauen ermöglichen, sich beruflich genauso zu entfalten wie Männer“, betont Nitsche.

„Erschreckend“ wenig Frauen in Führungspositionen

Besonders in ländlichen Gemeinden mangelt es oft an flexibler Kinderbetreuung und fairen Jobchancen, wird seitens der Grünen angemerkt. „Ohne ausreichend Kinderbetreuungsplätze, vor allem auch in Randzeiten, bleibt vielen Frauen der Weg zu einem eigenständigen und gleichberechtigten Leben versperrt“, erklärt Nitsche. Auch der Frauenanteil in Führungspositionen bleibt erschreckend niedrig: In den Vorständen der 100 größten Unternehmen der Steiermark sind nur 6 Prozent der Positionen weiblich besetzt, in den Geschäftsführungen sind es 7 Prozent. „Wenn Frauen in Entscheidungspositionen fehlen, fehlt auch ihre Perspektive“, sagt Nitsche. Die steirischen Grünen setzen sich für eine 50-Prozent-Quote in Betrieben mit Landesbeteiligung ein, um echte Chancengleichheit zu erreichen. Für Gründerinnen bleibt der Zugang zu Kapital ebenfalls eine Herausforderung. Frauen verfügen durchschnittlich über ein Viertel weniger Vermögen als Männer, was sie in der Unternehmensgründung benachteiligt. „Es ist wichtig, Gründerinnen gezielt zu unterstützen, damit sie die gleichen Chancen auf Erfolg haben,“ betont Nitsche.