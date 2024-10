Letzte Ruhestätte fiel Sturm zum Opfer: „Es war ein Ausnahmezustand“

Im September brach die Unwetter-Katastrophe über Teile Österreichs herein. Auch die Steiermark zählte zu den hauptbetroffenen Gebieten. Während es in der Obersteiermark das Hochwasser war, so führten im Grazer Stadtzentrum sowie auch in Graz-Umgebung kräftige Sturmböen zu zahlreichen Einsätzen. Mittels AT-Alert bekamen die Grazer sogar eine Sturmwarnung direkt aufs Handy. Die enormen Windspitzen ließen Bäume umstürzten und hielten die Einsatzkräfte auf Trab.

Sturm verwüstete FriedWald in Kumberg

Bei dem heftigen Sturm wurde auch der FriedWald in Kumberg verwüstet. Seit 16. September ist man um Beseitigung der Schäden bemüht: „Es ist keine angenehme Situation“, so Robert Großschädl, Betreiber des FriedWald-Standortes. „Das genaue Ausmaß des Schadens lässt sich allerdings noch nicht beziffern“. Das gesamte FriedWald-Team setzt alles daran, alle betroffenen Kunden persönlich zu erreichen. „Wir finden für alle Kunden eine individuelle Lösung“, betonten Robert und Ingrid Großschädl. Eine der Möglichkeiten ist beispielsweise eine Neupflanzung. „Insgesamt bekommen wir sehr viel positiven Zuspruch für unsere Bemühungen“, sagte Ingrid Großschädl.

„Wir sind Teil der Natur und solche Ereignisse gehören dazu“

Ein sehr großer Teil, derjenigen die sich für diese Form der Beisetzung entscheiden, sind sich bewusst: „Wir sind Teil der Natur – und solche Ereignisse gehören dazu.“ Der Betrieb war aufgrund der Sturmschäden jedoch nur eingeschränkt möglich. „Wir sind zuversichtlich, den FriedWald schon bald wieder für alle zugänglich machen zu können, sodass Beisetzungen, Baumauswahlen und Besuche bei den Liebsten wie gewohnt wieder möglich sind“, hieß es von den Betreibern nach dem Sturm.

FriedWald kann nächste Woche wieder öffnen

Wie aber ist der aktuelle Stand der Lage? „Der FriedWald hat nächste Woche wieder geöffnet“, informiert Monika Graber, Marketing-Beauftragte vom FriedWald im Gespräch mit 5 Minuten. Und ergänzt: „Die Aufräumarbeiten laufen seit Wochen, es ist teils mühsame Handarbeit.“ Bäume sind umgefallen, mit den betroffenen Kunden wurden Lösungen gefunden. Die Hinterbliebenen haben sehr verständnisvoll reagiert wie Graber berichtet und ergänzt: „Jeder der sich für so ein Konzept entscheidet, entscheidet sich für die Natur.“ Das schließt auch Wetterextreme, wie den starken Sturm im September, eben nicht aus. „Es war eine Ausnahmesituation“, betont Graber abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 11:29 Uhr aktualisiert