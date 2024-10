Millionen-Investitionen: Kärntens Skigebiete rüsten auf

Die Vorfreude steigt! Während Sportbegeisterte schon fleißig über die Pisten des Mölltaler Gletschers wedeln, starten die anderen Skigebiete zwischen dem 29. November und 21. Dezember 2024 in die diesjährige Saison – zur Freude des Kärntner Tourismus! „Pro 100 Millionen Euro an Wertschöpfung durch den Skibetrieb bei den Bergbahnen, sorgen wir für über 700 Millionen Euro Gesamtwertschöpfung im Land“, zitiert Manuel Kapeller-Hopfgartner, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer Kärnten, aus der Wertschöpfungsstudie des Marktforschers Manova. „[…] Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Skigebiete Jahr für Jahr in unsere Infrastruktur und unsere Angebote investieren […].“

©WKK /Helge Bauer Am Foto: Manuel Kapeller-Hopfgartner, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer Kärnten

Kärntner Skigebiete tätigten Millionen-Investitionen

Zusätzlich zum neuen Kärntner Skipass wurden zahlreiche neue Akzente in den Kärntner Skigebieten gesetzt. Am Nassfeld etwa wurde die Trögl-4er-Sesselbahn durch eine hochmoderne 6er-Sesselbahn ersetzt. In der Bergstation überwacht zusätzlich zu den Seilbahnmitarbeitern nun ein KI-basiertes System den Ausstiegsbereich. Des Weiteren haben fast alle Seilbahnunternehmen in die Pistenpflege investiert: In Bad Kleinkirchheim und der Gerlitzen Alpe etwa in Beschneiungsanlagen. Ebenso wurde Geld für in Systeme zur Schneehöhenmessung und neue Pistengeräte in die Hand genommen. In vielen Skigebieten gab es zudem Pistenoptimierungen und es wurden zusätzliche Pisten geschaffen. Beispielsweise auf der Gerlitzen Alpe, wo eine eigene Trainingspiste für den Nachwuchs sowie eine weitere Abfahrt auf der Südseite des Berges entstanden ist. Auch wurden bestehende Ski-Übungsbereiche verbessert – etwa am Falkert – und am Katschberg ein neues Übungsgelände geschaffen. Mit einem Premium-Skidepot überzeugt künftig das Nassfeld. Vielfach wurden außerdem Maßnahmen zur Energieoptimierung und -effizienzsteigerung gesetzt sowie neue Photovoltaikanlagen errichtet. Die Investitionen der letzten Monate in den Kärntner Skigebieten belaufen sich auf insgesamt etwa 40 Millionen Euro.

Wirst du heuer Skifahren gehen? Auf alle Fälle! Vielleicht ein- oder zweimal. Nein, ist mir zu teuer. Nein, ich mag Skifahren nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Dynamic Pricing in Heiligenblut

Als erstes Skigebiet in Kärnten setzt Heiligenblut heuer zudem auf „Dynamic Pricing“. Christian Prinz, Geschäftsführer der Grossglockner Bergbahnen, erläutert das neue Bezahlsystem: „Wer sein Skiticket früh online kauft, der profitiert von attraktiven Preisen. Das System belohnt also Frühbucher.“ Je nach Kaufzeitpunkt, Nachfrage und weiterer Faktoren variiert der Preis zwischen den günstigst möglichen Angeboten und jeweils tagesaktuell errechneten Preisen. Neu sind auch die Varianten des Kärntner Skipasses – mehr dazu unter: Preiserhöhung um 7 Prozent: So viel kostet heuer der Kärntner Skipass. „Für die seit 9. September 2024 neue, digitale Kaufmöglichkeit aller unserer Skipassvarianten bekommen wir sehr viel positives Feedback. […] Das führt dazu, dass aktuell bereits 8.000 Kärntner Skipässe, mehr als jemals zuvor zu diesem Zeitpunkt, gekauft wurden“, zieht Hansjörg Pflauder erfreut Zwischenbilanz. Besondes beliebt seien, wie jedes Jahr, die Familien- bzw. Partnerpakete. Pflauder: „Die heuer erstmals aufgelegten Großelternpakete bzw. Angebote für Patchwork-Familien werden auch sehr gerne gekauft.“ Zusätzlich unterstützt die Kärntner Seilbahnwirtschaft mit Gratistickets (Erlebnistag im Schnee) und supergünstigen Tickets (3- bzw. 5-Tagestickets für Schulskikurse) skibegeisterte Volks- und Mittelschüler. Dabei spielen auch die kleineren Kärntner Skigebiete eine zentrale Rolle. „Wir sind Ski-Nahversorger, Lern- und Übungszentren ebenso wie Ermöglicher von täglichem, gesundem Skispaß mit kurzen Wegen […]“, fasst es Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der Bergbahnen Hochrindl, zusammen.

©WKK /Helge Bauer Am Foto: Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der Bergbahnen Hochrindl

Skigebiet in Feistritz an der Gail jetzt eigenständig

Als regionales Skizentrum hat sich auch das kleine Gemeinde-Skigebiet Hrast in Feistritz an der Gail und Hohenthurn einen Namen gemacht. Ab dieser Wintersaison agiert das Ski-Eldorado eigenständig, getragen von den beiden Gemeinden. Eine Besonderheit ist, dass Kinder, die in den beiden Gemeinden Feistritz an der Gail und Hohenthurn ihren Hauptwohnsitz haben, dort gratis Skifahren können. Mit weiteren Gemeinden der Region werden Gespräche geführt.

Auch Goldeck startet mit Innovationen in den Skiwinter

„Die Reaktivierung unserer ‚S1‘ heißenden Nordabfahrt, die am Goldeck-Gipfel startet, ist einer von zahlreichen Akzenten, mit denen wir das Goldeck noch attraktiver machen. S1 steht für eine Piste der Superlative. Sie ist schwarz, steil, schnell und führt 1.600 Höhenmeter talwärts. Damit ist sie die längste durchgehend schwarze Piste der Alpen“, verrät Erik Zechmann, seit Jänner 2024 Geschäftsführer der Goldeck-Bergbahnen. Gänzlich neu gestaltet wird die zuletzt ungenutzte Bergstation der ehemaligen Pendelbahn. „Wir schaffen dort das Restaurant ‚Goldalm‘ auf über 2.000 Meter Höhe. Es wird über eine große Panorama-Sonnenterrasse verfügen. Kulinarisch bietet es Mountain Dining, entwickelt und begleitet vom weltgewandten, mit Kärnten eng verbundenen Haubenkoch Wini Brugger“, konkretisiert Zechmann. Teil der Goldalm werden ein „Selbstversorgerraum“ für Skitourengeher und besonders einladende WC-Anlagen sein.