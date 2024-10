Sportlicher Einsatz: „EM-Ticket“ für Österreichs Frauen-Nationalteam

Neben zahlreichen Ehrengästen und dem italienischen Delegierten des Europäischen Polizeisportverbandes (USPE), Massimo Re, waren mehr als 300 Fußballbegeisterte zum gestrigen Qualifikationsspiel zur Sportanlage des SV Lannach gekommen. Offiziell eröffnet wurde dieses internationale Spiel von Obmann des Landespolizeisportvereins (LPSV) Gernot Sattler und dem steirischen Kriminalisten Andreas Tanzbett, der die Organisation für den Österreichischen Polizeisportverband (ÖPOLSV) übernahm.

Österreichisches Frauen-Nationalteam qualifiziert

Aus sportlicher Sicht gelang es den heimischen Polizistinnen rasch Dominanz gegenüber den kampfstarken Schweizerinnen zu zeigen. Dabei sicherte sich die österreichische „Damen-Elf“ rund um Trainer Joachim Poandl nach einem 2:0 Vorsprung zur Halbzeit auch einen souveränen 3:0-Sieg gegen die Gäste aus der Schweiz. Damit ist – nach den Fixstarterinnen aus Deutschland, Frankreich, Niederlande und Norwegen – auch das österreichische Frauen-Nationalteam fix für die 4. Europäische Polizeimeisterschaft im Frauenfußball qualifiziert. Diese findet von 16. bis 23. Juni 2025 im niedersächsischen Lohne mit insgesamt acht Teams aus ganz Europa statt.

©LPD Steiermark Gleich sieben Spielerinnen sowie die Kapitänin des Erfolgsteams stammen aus den Reihen der steirischen Polizei.

Sieben Polizistinnen aus der Steiermark

Kapitänin des österreichische Damen-Erfolgsteams ist die Steirerin Anna Tauschmann (32). Die Mittelfeldspielerin und Top-Torschützin spielte in der Vergangenheit unter anderem für die Union LUV Graz oder den SK Sturm Graz und führt aktuell auch den SK Fürstenfeld in der steirischen Frauenlandesliga als Kapitänin auf den Platz. Beruflich verrichtet sie ihren Dienst bei der Fremdenpolizei Paulustor in Graz sowie – bei Fußballspielen – als sogenannte szenekundige Beamtin (SKB). In dieser Funktion stand sie vergangenen Juni auch mit der „Task Force UEFA EURO 2024“ als eine von 43 österreichischen Polizeibediensteten bei der Europameisterschaft in Deutschland im Einsatz. Mit ihr stehen gleich sechs weitere steirische Polizistinnen im erfolgreichen Frauen-Nationalteam der österreichischen Bundespolizei.