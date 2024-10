Mehr Kärntner können ab November in Sozialmärkten einkaufen

Lebensmitteln & Co.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 12:48 / ©Montage: Canva

Die sechs Sozialmärkte in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau, Wolfsberg und St. Veit an der Glan leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen leben. Ziel der Initiative ist es, Personen mit geringem Einkommen Zugang zu leistbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderen wichtigen Alltagsgütern zu ermöglichen. Mit diesem Angebot soll zumindest die Grundversorgung sichergestellt werden.

Einkommensgrenze wird angehoben

Ab sofort können auch Haushalte mit einem höheren Einkommen von den Angeboten in den SoMa-Läden profitieren. „Mit dieser Anpassung reagiert SoMa Kärnten auf die steigenden Lebenshaltungskosten und die wachsende Nachfrage nach Unterstützung. Ziel dieser Maßnahme ist es, noch mehr Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen den Zugang zu leistbaren Lebensmitteln und Alltagsgütern zu ermöglichen. Die neue Einkommensgrenze berücksichtigt sowohl die Inflation als auch die steigenden Miet- und Energiekosten, die viele Haushalte stark belasten“, erläutert Geschäftsführerin Theres Leber.

Neue Einkommensgrenze in Kärntens SoMa-Läden Ab 1. November 2024 können folgende Personen in einem der sechs SoMa Läden in Kärnten einkaufen: EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Kärnten, Asylberechtigte mit Bestätigung des Landes Kärnten sowie Besitzer einer Klagenfurter Stadtkarte. Bei folgendem monatlichen Netto-Einkommen: Einpersonenhaushalte bis 1.510 Euro

Zweipersonenhaushalte bis 2.080 Euro

Für jede weitere Person im Haushalt: Plus 360 Euro Familienbeihilfe, Pflegegeld und Alimente werden zum Einkommen nicht hinzugerechnet. Alimente werden als besondere Belastung vom Einkommen abgezogen. Um dort einkaufen zu können, ist eine SoMa-Einkaufskarte erforderlich. Diese wird nach Überprüfung der geforderten Unterlagen (Personalausweis, Meldezettel, Einkommensnachweis) pro Haushalt ausgestellt.

Alleinerziehende, Pensionisten und Geringverdiener betroffen

„Wir sehen immer mehr Menschen, die trotz Arbeit Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Durch die Anhebung der Einkommensgrenze wollen wir sicherstellen, dass niemand, der unsere Hilfe benötigt, ausgeschlossen wird“, betont Klaus Lesjak, Obmann des Vereines SozialMarkt Kärnten. Dazu zählen nicht selten Alleinerziehende, Pensionisten und Geringverdiener.

Retten Lebensmittel vor der Mülltonne

SoMa rettet die Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfes übrigens vor dem Wegwerfen. Oft handelt es sich nämlich um Lebensmittel, die kurz vor oder nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, aber einwandfrei genießbar sind, sowie um Überschussware oder Produkte mit Verpackungsschäden. Durch dieses Konzept wird sowohl Menschen in Not geholfen als auch ein Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung geleistet. Mithilfe von Geld- und Warenspenden können in den SoMa Läden auch Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Zucker, Mehl und Hygieneprodukte angeboten werden, die nur selten unter den geretteten Produkten zu finden sind.