Lange gehegter Wunsch: Neue Haltestellen für Villachs Öffi-Nutzer

Konkret bedeutet das: Die Linie 1 hält nun auch an den neuen Standorten im Bereich zwischen dem Spar-Markt und dem Obi-Baumarkt. „Damit sind wir einem lange gehegten Wunsch der Öffi-Nutzer nachgekommen, diesen Bereich der Stadt in beide Fahrtrichtungen besser an das Liniennetz anzubinden“, betont Mobilitätsreferent Sascha Jabali Adeh (ERDE). Fußläufig erreichbar sind so das Einkaufszentrum „Neukauf“, das V-Center und auch das Cineplexx-Kino.

Arbeiten an der Bruno-Kreisky-Straße

„Im Zuge dieser Baumaßnahmen wurden auch Anpassungen an der Oberflächenentwässerung vorgenommen und die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 150 Metern und einer Fläche von 800 Quadratmetern erneuert“, erläutert Baureferent Harald Sobe (SPÖ) abschließend.