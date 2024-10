Mehr als 750 mit Lungenentzündung wegen Covid im Spital

„Es zahlt sich vermutlich auch jetzt noch mitten in der Welle aus, sich impfen zu lassen, da der Impfschutz in den ersten Wochen nach verabreichter Injektion am höchsten ist“, betonte der Lungenarzt Arschang Valipour am Donnerstag.

Tendenz steigend

„Aktuell befinden sich wieder mehr Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Spital. Wir gehen davon aus, dass der Anteil von spitalspflichtigen Erkrankungen in den nächsten Wochen noch weiter zunehmen wird“, sagte der Mediziner in einer Aussendung des Karl Landsteiner Instituts (KLI) für Lungenforschung in Wien. „Seit Kurzem steht eine Impfung gegen KP.2, der neuesten Variante, zur Verfügung“, empfahl Valipour. Eine Covid-19-Auffrischungsimpfung könne vor schweren Krankheitsverläufen und Hospitalisierung schützen.

Es wird empfohlen sich testen zu lassen

Das Karl Landsteiner Institut empfiehlt Risikogruppen das Tragen von Masken und sich bei Symptomen rasch testen zu lassen. Neben Personen ab 60 Jahren sind auch Schwangere, Menschen mit Grunderkrankungen (Lungenerkrankungen, Herzkreislauferkrankungen, Stoffwechselerkrankungen) sowie Immunsupprimierte einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf ausgesetzt und erhalten Schnelltests kostenlos. Bei einem positiven Ergebnis können antivirale Medikamente gegen Covid-19 verschrieben werden, die bald nach Symptombeginn eingenommen werden sollten.