Baumangel löste Brand aus: Feuerwehr rückte aus

Das Feuer ist in der Zwischendecke eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in der Gemeinde Kleblach-Lind im Bezirk Spittal ausgebrochen und fraß sich in der Folge durch das erste und zweite Obergeschoss. Zwar konnten die Florianis den Brand in der Folge löschen, jedoch war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden, heißt es seitens der Brandermittler. Sie vermuten einen Baumangel als Ursache. „Zu nahe am Kamin befand sich ein verbauter Holzträger der Zwischendecke“, so die Beamten abschließend. Bei dem Feuer wurden glücklicherweise weder Menschen noch Tiere gefährdet.