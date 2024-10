Schwer verletzt: Straßenbahn schießt Fußgängerin ab

Gestern Abend, am 23. Oktober, kam es am Neubaugürtel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer 27-jährigen Fußgängerin. Laut ersten Zeugenaussagen soll die Frau ihr Fahrrad über einen Fußgängerübergang geschoben haben. Gleichzeitig näherte sich eine Straßenbahn und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und der Straßenbahn. Die 27-Jährige wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn befindliche Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando laufen.