Verletzt: 73-Jähriger von Autofahrer (77) erfasst

In Tirol wurde heute ein 73-Jähriger von einem 77-jährigen Autofahrer erfasst und verletzt.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 14:29 / ©5 Minuten

Am 24. Oktober gegen 11 Uhr wurde in Telfs im Bereich eines Schutzwegs ein 73-jähriger Fußgänger von einem 77-jährigen Autofahrer erfasst. Der Fußgänger stürzte dabei und verletzte sich unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck verbracht. Durch den Unfall kam es lediglich zu kurzen Verkehrseinschränkungen im Bereich der Kreuzung.