Steirisches Landeswappen für die Firma Grosschädl Stahl GmbH

Am Firmenstandort in Graz überreichte Landeshauptmann Christopher Drexler am Mittwoch der Grosschädl Stahl GmbH die offizielle Berechtigung zur Führung des steirischen Landeswappens. Das Familienunternehmen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der renommiertesten Stahlanbieter Österreichs (Stahlhandel, Brennschneiden & Laser, Betonstahlverarbeitung) entwickelt.

Ein Teil der industriellen Entwicklung der Steiermark

Im Zuge der feierlichen Übergabe des steirischen Landeswappens an Geschäftsführerin Claudia Kronheim, vormals Grosschädl, und Geschäftsführer Ewald Kronheim betonte LH Christopher Drexler in seiner Laudatio die Bedeutung des Unternehmens: „Die industrielle Entwicklung der Steiermark ist zu hohen Anteilen eine Geschichte der Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung. Die Firma Grosschädl Stahl GmbH trägt einen wesentlichen Teil zu dieser Geschichte bei. Der Familienbetrieb, der bereits an die dritte Generation übergeben wurde, ist ein kompetenter Partner für die Bauindustrie und das Bauhandwerk. Ein herausragendes Merkmal des Unternehmens ist die eigene Ausbildungsakademie, die in Zusammenarbeit mit dem WIFI Steiermark betrieben wird. Diese Akademie bietet nicht nur erstklassige Ausbildung für die eigenen Mitarbeitenden, sondern fördert auch die berufliche Entwicklung junger Talente in der ganzen Steiermark.“