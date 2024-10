Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt sich, dass auch eine umfassende finanzielle Bildung wichtig für ein langfristig wirtschaftlich erfolgreiches Leben ist. Insbesondere Frauen und Mädchen sind oft noch benachteiligt, wenn es um den Zugang zu finanziellen Ressourcen und das Wissen rund um Geldmanagement geht. Deshalb appellieren Frauenlandesrätin Simone Schmiedtbauer, WK-Vizepräsidentin Gabi Lechner, RLB-Vorstandsdirektorin Ariane Pfleger und Ulrike Bierent von den steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen im Vorfeld des Weltspartags an Frauen und Mädchen, sich aktiv mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Dazu haben sie eine neue Broschüre mit praktischen Finanztipps präsentiert und in der Grazer Herrengasse verteilt. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe Finanzfrau soll im kommenden Jahr erweitert werden.

Veranstaltungsreihe Finanzfrau geht in die nächste Runde

Bei sieben Veranstaltungen in den Regionen der Steiermark hat das Land im Jahr 2024 bei der Veranstaltungsreihe „Finanzfrau” rund 1.000 Frauen erreicht, die Vorträge zu Beruf, Gehaltsverhandlungen Geldanlage und andere Finanzthemen gehört haben und wie diese Faktoren gegen Altersarmut wirken. „Wir wollen diese Initiative auf jeden Fall fortsetzen. Ab dem 13. Februar gehen wir in die nächste Runde. Ich will, dass möglichst viele Frauen Zugang zu Finanzbildung haben und damit die Grundlage für ein selbstbestimmteres und sorgenfreieres Leben legen können“ sagt Frauenlandesrätin Simone Schmiedtbauer und verweist außerdem auf das umfangreiche Beratungsangebot für Frauen und Mädchen in allen Regionen. „Die steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen sind eine ausgezeichnete Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Thema Geld“.

Neue Broschüre mit Finanztipps

Der Dachverband der steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen wirbt mit einem Flyer für die Veranstaltungsreihe Finanzfrau und gibt Frauen und Mädchen dabei gleich praktische Tipps mit auf den Weg: „Viele Frauen wissen etwa noch nicht, dass es auf der Website der Pensionsversicherung ein eigenes Prognose-Tool gibt, mit dem man die künftige Pension in unterschiedlichen Szenarien errechnen kann. Dieses sollte man jedenfalls nutzen, bevor man weitreichende Entscheidungen wie Vollzeit oder Teilzeit trifft. Außerdem ist es entscheidend, in der Beziehung offen und auf Augenhöhe über Geld zu sprechen. Ich lade alle Frauen und Mädchen ein, die ‚Finanzfrau’ zu besuchen oder bei Fragen rund ums Thema Finanzen zu einem Beratungsgespräch zu uns zu kommen“, sagt Ulrike Bierent, Vertreterin der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen.

Banken als erste Anlaufstelle

Die Raiffeisen-Landesbank setzt sich aktiv für mehr finanzielle Gleichstellung ein: „Raiffeisen setzt sich seit jeher für die finanzielle Bildung von Frauen ein, um ihre Kompetenz und Sicherheit beim Investieren zu stärken. Denn ein selbstbestimmtes (Finanz-)Leben im Sinne der ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ ist eine Kernidee von Raiffeisen. In unseren Beratungsgesprächen sensibilisieren wir daher Frauen für die Bedeutung finanzieller Unabhängigkeit und unterstützen sie mit gezielten Maßnahmen wie der Erstellung von Anspar- und Investitionspläne. Zudem fördern wir Initiativen wie ‚Finanzfrau’, haben den ‚fit2invest’-Finanzsimulator in Zusammenarbeit mit der Universität Graz entwickelt und setzen auch interne Maßnahmen“, sagt Ariane Pfleger, Vorstandsdirektorin der Raiffeisen-Landesbank Steiermark.

Unternehmertum wagen

Neuer Partner der Veranstaltungsreihe „Finanzfrau“ im Jahr 2025 ist „Frau in der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer Steiermark: „Es ist mir ein großes Anliegen, Frauen für das Unternehmertum zu begeistern, aber auch die steirischen Unternehmerinnen zum Thema Finanzen zu informieren und zu sensibilisieren. Ob für Ein-Personen-Unternehmerinnen oder für Arbeitgeberinnen, gilt es für uns unter anderem Frauen von Einkommens- und Altersarmut fern zu halten. Darum freuen wir uns, gemeinsam mit Landesrätin Simone Schmiedtbauer und dem Land Steiermark die Veranstaltungsreihe Finanzfrau mitgestalten und unterstützen zu können“, sagt Gabi Lechner, Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft der WKO Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 15:06 Uhr aktualisiert