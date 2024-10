Verdacht auf technischen Defekt: Brand im Bürogebäude ausgebrochen

Gestern kam es zu einem Brand in einem Büro in Innsbruck. Die Ursache könnte ein defektes Elektrogerät sein.

Am 23. Oktober gegen 20 Uhr brach in einem Büro einer etablierten Firma in Innsbruck ein Brand aus. Im Büro selbst waren keine Personen anwesend, jedoch arbeiteten etwa 45 Mitarbeiter in den angrenzenden Stockwerken, als der Brand ausbrach. Alle konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Der Sachschaden an den Büroräumen ist derzeit unbekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird angenommen, dass der Brand durch einen technischen Defekt eines Elektrogeräts verursacht wurde.