VSV-Adler hoffen auf Sieg gegen Linz

Das Eishockey-Match gegen die Black Wings Linz steigt am Freitag, ab 19.15 Uhr, in der Stadthalle Villach.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 15:00 / ©VSV / Krammer

Aktuell liegen die VSV-Adler auf Tabellenrang zwölf in der win2day ICE Hockey League. Sie konnten bisher nur drei Siege aus zehn Begegnungen mitnehmen. Die Ausgangslage für bevorstehende Duell gegen die Black Wings Linz könnte also definitiv besser sein. Ähnlich wie bei den Villachern war jedoch auch der Start für die Linzer durchwachsen. Vier Siege nach regulärer Spielzeit sowie sechs Niederlagen zeichnen verantwortlich für zwölf Punkte, die aktuell Tabellenplatz neun bedeuten. Mit nur 21 erzielten Treffern stellen die Linzer zudem die zweitschwächste Offensive der Liga. Die Defensive mit 27 Gegentreffern rangiert hingegen im oberen Tabellendrittel.

Ausfälle beim VSV

Aus heutiger Sicht muss VSV-Headcoach Tray Tuomie allerdings auf Verteidiger Mark Katic verzichten. Auch Daniil Kulintsev fällt weiterhin auf unbestimmte Zeit aus. Rene Swette wird nicht am Spielbericht aufscheinen, ist aber bereits wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Alex Wall kehrt hingegen nach überstandener Gesichtsverletzung in den Kader zurück. Julian Raspotnig wird als siebter Verteidiger fungieren.

Spiel-Infos EC iDM Wärmepumpen VSV – Black Wings Linz Wo? Stadthalle Villach

Stadthalle Villach Wann? Freitag, 25. Oktober

Freitag, 25. Oktober Beginn? 19.15 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 15:04 Uhr aktualisiert