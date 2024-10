KAC empfängt Fehérvár: Folgt Revanche nach Hinspiel-Klatsche?

Am Freitagabend steht für den EC KAC ein Match gegen Fehérvár AV19 in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt am Programm.

Den EC-KAC kennzeichnen vor seinem nächsten Heimspiel in der win2day ICE Hockey League gleich doppelte Revanchegelüste: In der Begegnung mit Fehérvár AV19 möchten sich die Rotjacken sowohl für die klare Niederlage gegen den HCB Südtirol am Mittwoch als auch für die Klatsche im „Hinspiel“ in Ungarn rehabilitieren. „An Fehérvár AV19 wollen wir uns natürlich für die Niederlage im ersten Saisonduell revanchieren“, betont auch KAC-Verteidiger Jesper Jensen Aabo und erklärt: „Wir brauchen eine gute Defensive, viel Tempo und positive Energie, dann wird es wieder klappen.“

Ausfälle bei den Rotjacken

Die Liste der Ausfälle wurde beim Spiel der Rotjacken gegen den HCB Südtirol am Mittwoch jedoch wieder länger. So war die Partie nach einem Valentine-Check in der sechsten Spielminute für Nick Pastujov vorzeitig beendet. „Die folgenden Untersuchungen ergaben eine Oberkörperverletzung, welche den Stürmer sicherlich bis in den nächsten Monat hinein aus dem Spielbetrieb fernhalten wird“, heißt es seitens des EC KAC. Neben dem US-Amerikaner fehlen den Rotjacken mit Raphael Herburger und Jan Muršak zwei weitere Mittelstürmer. Auch Fabian Hochegger steht unverändert nicht zur Verfügung.