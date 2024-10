100-Jahr-Jubiläum: Ankünder GmbH erhält das Steirische Landeswappen

In feierlichem Rahmen – der renommierte Anbieter von Außenwerbemedien „Ankünder” feierte im Grazer Congress 100-Jahr-Jubiläum – überreichte Landeshauptmann Christopher Drexler am Mittwochabend (23. Oktober 2024) den Geschäftsführern der Ankünder GmbH Bernd Schönegger und Dieter Weber die offizielle Berechtigung zur Führung des steirischen Landeswappens. Die Ankünder GmbH ist in der Steiermark und – gemeinsam mit dem Partner Gewista/JCDecaux – auch in den Märkten Wien, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Slowenien und Kroatien tätig. Von den Anfängen mit Flugzetteln auf Hauswänden entwickelte sich die Firma Ankünder durch das Anbringen von Plakaten auf Litfaßsäulen zum größten Außenwerbeunternehmen in der Steiermark. Heute zählen neben Plakaten auch beleuchtete Medien und digitale Flächen zum Portfolio des Ankünders.

Meilensteine der Unternehmensgeschichte: 1924: Die Stadt Graz gründete mit der Firma „Kienreichs Anzeigen Vermittlungsgesellschaft mbH” das Unternehmen „Ankünder Steiermärkische Ankündigungs GmbH”

Die Stadt Graz gründete mit der Firma „Kienreichs Anzeigen Vermittlungsgesellschaft mbH” das Unternehmen „Ankünder Steiermärkische Ankündigungs GmbH” 1950: Die Stadt Graz übernimmt zu 100 Prozent, erster Einsatz von Großplakaten

Die Stadt Graz übernimmt zu 100 Prozent, erster Einsatz von Großplakaten 1991/ 1992: Gründung der Europlakat d.o.o. in Kroatien und Slowenien

Gründung der Europlakat d.o.o. in Kroatien und Slowenien 1995: Gründung City Light Ankünder GmbH und Bau von Wartehäusern in Graz

Gründung City Light Ankünder GmbH und Bau von Wartehäusern in Graz 2013: Einstieg von JCDecaux/Gewista (24,9 Prozent) und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Wien, Salzburg und Kärnten

Einstieg von JCDecaux/Gewista (24,9 Prozent) und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Wien, Salzburg und Kärnten 2017: Aufstockung auf 33,3 Prozent durch JCDecaux/Gewista und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Tirol und Vorarlberg

Aufstockung auf 33,3 Prozent durch JCDecaux/Gewista und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in Tirol und Vorarlberg 2023: Digitale Großflächen an den wichtigsten Straßenzügen in und um Graz

LH Drexler gratulierte in seiner Laudatio zur erfolgreichen Unternehmensgeschichte: „Die Top-Qualität der Werbeträger wird durch ständige Verbesserungen und das Prinzip ,Qualität vor Quantität´ sowie ,think global-act local´ garantiert. Das Unternehmen investiert seit Jahrzehnten nachhaltig in sein Inventar und ist damit heute noch Vorreiter. Dabei ist der Fokus immer auf die Entwicklung der Medien und Gesellschaft gerichtet. Ich bedanke mich bei einem regionalen Anbieter mit nationalen Möglichkeiten und internationalem Know-How, einem zukunftsorientierten Unternehmen, das mit professioneller Beratung allen Werbenden, von der regionalen Kulturankündigung bis zur nationalen Markenkampagne, ein höchst kompetenter Partner ist – und das seit nunmehr 100 Jahren. Ich freue mich außerordentlich, dem ‚Ankünder´ ein Stück Anerkennung und Wertschätzung in Form des steirischen Landeswappens überreichen zu dürfen.”