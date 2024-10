Nach tödlichem Schuss in Kaserne: Jetzt besteht Mordverdacht

Am vergangenen Dienstag wurde ein Rekrut in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau aus der Pistole eines Wachsoldaten angeschossen. Noch im Krankenhaus ist der junge Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Mehr dazu unter: Tödlicher Vorfall in Kaserne: Schütze (20) festgenommen.

Untersuchungshaft für Schützen beantragt

Während Familie und Freunde sich heute in einer türkischen Moschee von dem Verstorbenen verabschiedeten, erhielt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einvernahmen der Zeugen sowie des Beschuldigten. „Aus unserer Sicht ist jetzt ein dringender Tatverdacht gegeben“, erklärt die Erste Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse gegenüber 5 Minuten. Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde gestellt. Der Schütze befindet sich bereits in der Justizanstalt Klagenfurt. Wie sich der Vorfall zugetragen hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Obduktion soll weitere Fragen klären. Für den Festgenommenen gilt jedenfalls die Unschuldsvermutung.