LKH Graz II: 150 Jahre nervenärztliche Versorgung am Standort Süd

Die 150-jährige Geschichte des Standortes Süd, ist auch ein Spiegelbild der Entwicklung der Psychiatrie. 1870 wurde der Grundstein für den Neubau einer Irrenanstalt am Feldhof gelegt. 1873 übernahm Prof. Dr. Richard Freiherr von Krafft-Ebing die Anstaltsleitung. Auf seine Initiative hin wurde mit der Gestaltung der weitläufigen Parklandschaft rund um die Gebäude begonnen. Als 1874 schließlich die endgültige Fertigstellung der Hauptgebäude und damit die Eröffnung erfolgte, wurde hier im Süden von Graz Platz für rund 300 Patienten mit psychischen Erkrankungen geschaffen.

© LKH Graz II v.l.: Elke Kahr, Bürgermeisterin Stadt Graz, Birgit Grossbauer, MSc, Pflegedirektorin LKH Graz II, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, Vorstand für Finanzen und Technik, Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark, Landtagsklub, LR Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport, Mag. Doris Kampus, Landesrätin für Soziales, Arbeit und Integration, Prim. Univ.-Prof. DDr. Michael Lehofer, Ärztlicher Direktor LKH Graz II, Bernhard HAAS, MBA, Betriebsdirektor LKH Graz II, Vorstandsvorsitzender.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1874 hat der Standort Süd eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Ursprünglich für die Versorgung psychisch erkrankter Menschen konzipiert, wuchs das Krankenhaus mit dem medizinischen Fortschritt und den gesellschaftlichen Veränderungen. Die lange Geschichte des Standortes ist geprägt von Veränderungen, wie die architektonische Erweiterung des Areals, darunter der Bau des weithin sichtbaren Wasserturms. Besonders beeindruckend ist die Fassade des Hauptgebäudes, die mit einem Faksimile eines Briefes von Sigmund Freud bemalt ist und so die historische Bedeutung des Standortes in der Psychiatrie symbolisiert. Die Veränderung hat sich aber nicht nur optisch vollzogen, sondern vielmehr auch in der Behandlung der anvertrauten Patientinnen und Patienten. Überschattet wird die Geschichte des Hauses von den Deportationen und anschließenden Ermordungen von Patientinnen und Patienten in den 1940er-Jahren nach Hartheim, veranlasst durch das NS-Regime.

Blick in die Gegenwart – ein Zentrum moderner Medizin

Heute ist der Standort Süd ein wichtiger Bestandteil des Krankenhausverbundes LKH Graz II der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes). Die medizinischen Schwerpunkte des Standorts umfassen die Behandlung von Erkrankungen psychiatrische und psychosomatische Störungen sowie des zentralen Nervensystems. Die drei Direktoren des LKH Graz II – Univ.-Prof. Prim. DDr. Michael Lehofer (Ärztlicher Direktor), Birgit Großauer, MSc (Pflegedirektorin) und Bernhard Haas, MBA (Betriebsdirektor) – sehen das Krankenhaus als Vorreiter im Bereich der Psychiatrie und Neurologie. „Der Standort Süd, wie auch die Psychiatrie selbst, hat eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Psychische Erkrankungen gibt es, seit es Menschen gibt, doch erst seit der Aufklärung wird von Krankheit gesprochen, begleitet vom Bemühen einer adäquaten Versorgung der Kranken. Der Standort Süd ist heute ein Ort, an dem Menschen auf Augenhöhe begleitet, behandelt und unterstützt werden. Wir behandeln die Patient*innen mit Kompetenz, mit Respekt und Mitgefühl.“, sagt Univ.-Prof. Dr. Dr. Michael Lehofer, Ärztlicher Direktor des LKH Graz II.

Zukunftsperspektiven – Versorgung der nächsten Generation

Der Blick in die Zukunft zeigt, dass das LKH Graz II auch weiterhin auf innovative Versorgung setzt. Neue Gebäude, wie die mit nachhaltigen Baustoffen errichteten Holzgebäude H1 und H2 sowie die Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, und moderne Behandlungskonzepte sind bereits umgesetzt. „Unser Ziel ist es, durch ständige Weiterentwicklung der Infrastruktur und der medizinischen Expertise auch in den kommenden Jahren auf die Bedürfnisse unserer Patienten bestmöglich einzugehen“, so der Betriebsdirektor des LKH Graz II, Bernhard Haas, MBA. Auch Pflegedirektorin Birgit Großauer, MSc betont: „Unser Krankenhaus hat sich von einer traditionellen Einrichtung hin zu einem modernen Gesundheitszentrum entwickelt. Durch die Kombination von bewährten Behandlungsmethoden mit innovativen Ansätzen wird eine hochwertige und zuverlässige Versorgung sichergestellt.“

