Mehrere tausend Euro: Taschendieb aus dem Verkehr gezogen

In Wien wurde ein Taschendieb geschnappt. Er soll seit Jahresbeginn elf Diebstähle begangen haben.

In Wien wurde ein Taschendieb geschnappt. Er soll seit Jahresbeginn elf Diebstähle begangen haben.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 16:01 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Im Rahmen eines Schwerpunkts der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurde gestern Nachmittag, am 23. Oktober, ein mutmaßlicher Taschendieb festgenommen. Der 55-jährige Serbe wurde bereits seit mehreren Monaten gesucht und steht im Verdacht, seit Jahresbeginn elf Taschendiebstähle in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien begangen zu haben.

Mehrere tausend Euro sichergestellt

Der Mann nutzte dafür die Menschenmassen zu Stoßzeiten. Er drängte sich dicht an seine Opfer und stahl dann Geldbörsen samt Inhalte. Aber auch die Handys aus Handtaschen oder Hosen- und Jackentaschen ließ er mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.300 Euro. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurden Bargeldbestände im vierstelligen Euro-Bereich sowie in verschiedenen Fremdwährungen sichergestellt. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.