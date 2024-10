Elf Jahre nach Diebstahl: Auto bei Grenzkontrolle aufgedeckt

Bei einer Kontrolle in Oberösterreich wurde ein seit elf Jahren gestohlenes Auto entdeckt.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 16:18 / ©LPD

Eine Streife der Polizeiinspektion Tumeltsham kontrollierte am 22. Oktober gegen 23.35 Uhr beim Grenzübergang Suben auf der A8 Innkreisautobahn in Richtung Wels einen 32-jährigen Fahrer aus dem Kosovo. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges entstand der Verdacht, dass es sich bei dem Auto um ein manipuliertes Fahrzeug handeln dürfte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen bereits im Dezember 2013 in Italien als gestohlen gemeldet wurde. Daraufhin wurde das Auto vorläufig sichergestellt und der Lenker festgenommen. Nach durchgeführter Vernehmung verfügte die Staatsanwaltschaft Ried Anzeige auf freiem Fuß.