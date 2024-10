70.000 Euro Falschgeld sichergestellt: Russin in Wien verhaftet

Symbolfoto

Symbolfoto In Wien wurde eine Russin festgenommen, die beschuldigt wird, Falschgeld aus dem Ausland eingeführt zu haben. In Oberösterreich und Wien wurden hohe Beträge an Falschgeld sichergestellt. Oberösterreich/Wien Geständnis

In Wien wurde eine Russin festgenommen, die beschuldigt wird, Falschgeld aus dem Ausland eingeführt zu haben. In Oberösterreich und Wien wurden hohe Beträge an Falschgeld sichergestellt.