Helmut Schellnegger ist neuer Landesgeschäftsführer-Stellvertreter.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Helmut Schellnegger die Idealbesetzung für die vakante Position des Landesgeschäftsführer-Stellvertreters für uns gewinnen konnten“, sagt Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark. Die Position des Landesgeschäftsführer-Stellvertreters war seit Juni 2024 unbesetzt gewesen. Schellnegger setzte sich in einem mehrmonatigen, öffentlich ausgeschriebenen Auswahlverfahren gegen eine Vielzahl an Bewerbern durch. Im Verbandsausschuss am 22. Oktober wurde Schellnegger schließlich auf Vorschlag des Präsidenten Siegfried Schrittwieser und seines Präsidiums einstimmig zum neuen Landesgeschäftsführer-Stellvertreter bestimmt.

„Im Mittelpunkt steht immer der Mensch“

In seinem neuen Aufgabenfeld wird sich Helmut Schellnegger gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Dir. Mag. Andreas Jaklitsch vor allem auch der langfristigen wirtschaftlichen Absicherung der größten Hilfsorganisation des Landes widmen. Für den 53 -jährigen Weststeirer eine ganz besondere Herausforderung: „Das Rote Kreuz war schon immer eine Herzensangelegenheit für mich, denn im Mittelpunkt des Roten Kreuzes steht immer der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Umso entscheidender ist es, aus finanziell knappen Ressourcen die bestmögliche Versorgungs- und Dienstleistungsqualität für alle Menschen in der Steiermark zu schaffen. Dafür werde ich einen möglichst direkten Austausch mit allen Funktionären, freiwilligen und hauptberuflichen Mitarbeitern leben und den wertschätzenden und vertrauensvollen Austausch in der Organisation weiter fördern.“