Übernachtungsplus von 5,09 Prozent: Kärntens Campingplätze boomen

Über 600 verschiedene Campingplätze finden sich in Österreich. Das Internetportal camping.info hat deren Übernachtungszahlen der Sommermonate Juli und August ausgewertet. Das Resultat: Allein in Kärnten wurden in den Monaten Juli und August mehr als 1,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Österreichweit gab es ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Sommer 2023 – ein neuer Rekord!

Steigende Nachfrage aus dem In- und Ausland

„Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie Inflation und Konsumzurückhaltung zeigt sich der Markt nicht nur stabil, sondern weiterhin wachsend“, fasst es Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, zusammen. So verzeichnete der Inlandstourismus einen österreichweiten Anstieg von 4,61 Prozent. Aber auch bei internationalen Campinggästen bleibt Österreich mit einem Plus von 5,45 Prozent ein sehr gefragtes Reiseziel – vor allem bei den Niederländern und Deutschen.

Hohe Zuwächse im Burgenland und in Tirol

Innerhalb Österreichs verzeichneten vor allem die Bundesländer Burgenland (plus 13,02 Prozent), Tirol (plus 9,96 Prozent) und Niederösterreich (plus 6,98 Prozent) starke Zuwächse. Die einzigen Rückgänge gab es in Wien (minus 15,21 Prozent) und Oberösterreich (minus 7,12 Prozent), was jedoch auf regionale Wetterbedingungen sowie das hohe Buchungsniveau im Jahr 2023 zurückzuführen sein könnte.