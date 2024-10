Baby zu Tode geschüttelt: Freispruch für den Vater

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 16:57 / ©Astrid Wagner

Der Mordprozess um ein mutmaßlich vom Vater getötetes Baby wurde am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht fortgesetzt. Der 30-jährige Beschuldigte soll laut Anklage seinem drei Monate alten Sohn mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten ergab, dass der Junge „eindeutig“ an den Folgen eines Schütteltraumas starb. Der 30-Jährige bestritt weiterhin die Vorwürfe.

Freispruch für den Vater

Der Mordprozess ist heute Abend mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Die Geschworenen wiesen sowohl die Anklage wegen Mordes als auch die des Mordversuchs zurück. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht zu dem Fall. Bei der Frage des Mordversuchs gab es eine einstimmige Ablehnung, während bei der Mordanklage die Laienrichter mit 2 zu 6 gegen die Anklage stimmten. Der Angeklagte brach nach der Urteilsverkündung in Tränen aus und dankte den Geschworenen und seiner Anwältin Astrid Wagner. „Danke, Gott schütze Sie“, sagte er. Auch seine Familie konnte ihre Freude nicht zurückhalten. „Es wurden zu viele Zweifel offen gelassen“, äußerte die Verteidigerin gegenüber der APA. Der Mann wurde kurz nach dem Urteil aus der Haft entlassen. (APA, Red. 24.10.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 17:06 Uhr aktualisiert