Abenteurer für nächtliche Tour durch Klagenfurter Museum gesucht

Am 31. Oktober 2024 findet eine szenische Taschenlampenführung durch das kärnten.museum in Klagenfurt statt.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 17:20

Am 31. Oktober 2024 findet eine szenische Taschenlampenführung durch das kärnten.museum in Klagenfurt statt. Zur später Stunde (zwischen 19 und 20 Uhr) werden Antworten auf mysteriöse Fragen geklärt. Darunter: „Wie kam das junge Mädchen Ottilie ums Leben? Warum ist Graf Michl kein richtiger Adeliger? Und was hat der Fährmann mit dem Ganzen zu tun?“ Gefragt sind furchtlose Abenteurer, aber Achtung! Gerüchten zufolge werden jene, die nach der Geisterstunde im Museum zurückbleiben, selbst zum Geist! 👻