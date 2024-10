KPÖ-Aktion: Deshalb trugen heute in Graz dutzende Frauen lange Bärte

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 17:29 / ©Vengerova/KPÖ

Was haben Frauen, Bärte und Lohnungleichheit gemeinsam? Den Equal Pay Day am 25. Oktober. In der Steiermark arbeiten Frauen statistisch gesehen ab dem heutigen Tag bis zum Jahresende gratis, weil sie noch immer rund 18,5 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.

„Ungleichheit hat einen langen Bart“

Mit einer ungewöhnlichen Aktion unter dem Motto „Ungleichheit hat einen langen Bart“ lenkte die KPÖ Steiermark am Donnerstag am Grazer Südtiroler Platz die Aufmerksamkeit auf diese Missstände. Dutzende Frauen, mit langen Bärten verkleidet, machten darauf aufmerksam, dass viele zentrale Forderungen der Frauenbewegung nach wie vor unerfüllt sind. Passanten wurden eingeladen, diesen „Bart der Ungleichheit“ symbolisch zu stutzen oder zu rasieren, um Forderungen nach gerechter Bezahlung, fairer Aufteilung von Haus- und Sorgearbeit und flächendeckender kostenloser Kinderbetreuung ein Stück näher zu kommen.

Equal Pay Day: Ab 25. Oktober arbeiten steirische Frauen bis zum Jahresende gratis.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler, ebenfalls mit Bart verkleidet, fand klare Worte: „Trotz jahrzehntelanger Kämpfe der Frauenbewegung verdienen Frauen in der Steiermark noch immer deutlich weniger als Männer. Branchen mit einem hohen Frauenanteil werden strukturell schlechter bezahlt, und die Verantwortung für Haus- und Sorgearbeit, die größtenteils unbezahlt von Frauen geleistet wird, verschärft diese Ungleichheit noch weiter. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit darf kein leeres Versprechen mehr sein.“