Halloween-Events im Citypark: Grusel-Walk und Kinderschminken 

Der große Halloween Grusel-Walk durch den CITYPARK startet am Mittwoch, den 30. Oktober um 17 Uhr. Alle Kinder sind eingeladen, am Walk teilzunehmen. Treffpunkt ist vor dem BushidoX Shop im CITYPARK. Der Grusel-Walk wird durch die Trainer:innen von BushidoX und engagierten Eltern begleitet. Außerdem findet eine exklusive Halloween-Party für alle BushidoX-Kids-Mitglieder am Mittwoch, den 30. Oktober ab 16 Uhr statt. Hier erwartet die Kinder ein Nachmittag voller Spaß, Musik und einer Prämierung des besten Kostüms.

Halloween im CITYPARK – Gruselstimmung am 31. Oktober

Am Donnerstag, den 31. Oktober gibt es eine Kinderschminkstation, an der Kinder sich in Halloween-Figuren wie Hexen, Vampire oder Zombies verwandeln lassen können. „Wir freuen uns, unseren Besucher:innen in diesem Jahr ein besonders buntes Halloween-Programm bieten zu können, das sowohl Kinder als auch Familien begeistert“, so Center-Manager Wolfgang Forstner.