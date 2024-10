Betrüger erbeutete Vermögen von hilfsbereitem Kärntner

Der 42-jährige Bekannte aus Georgien täuschte einen Notstand vor. Gutgläubig übergab der 83-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt ihm deshalb mehrmals Geld. „Teils wurde es in unterschiedlich hohen Beträgen auf verschiedene Konten überwiesen, teils sogar in bar übergeben“, heißt es seitens der Polizei. Immer mit dem Versprechen, das Geld irgendwann zurückzubekommen. Über die Jahre häufte sich so eine sechsstellige Summe (!) an. Erst am heutigen Donnerstag, dem 24. Oktober 2024, erstattete der Kärntner schließlich Anzeige.