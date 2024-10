Die neue Endstation Gösting wird am Freitag, 1. November 2024, ab 0.00 Uhr in Betrieb genommen. Die neue Busendstation Gösting bietet nunmehr Barrierefreiheit an jedem Steig und auch eine optimierte Beleuchtung. Jeder Haltestellensteig wurde außerdem mit einem eigenen Wartehaus ausgestattet. Neue Bäume und Blühwiesen wurden für das Mikroklima gepflanzt. Auch eine Stele mit Echtzeitanzeigen ist in weiterer Folge eingeplant und wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt.

Übersicht Haltestellen Linien 40 und N3: Bedienen die Halteposition Steig A. Linien 48, 48S und N1: Bedienen die Halteposition Steig B. Linien 65 und 65A: Bedienen die Halteposition Steig C.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2024 um 19:05 Uhr aktualisiert